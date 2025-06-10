Из-за перебоев с интернетом петербуржцам вместо ж/д билетов дали справки

Из-за перебоев с мобильным интернетом жители Петербурга и Ленинградской области не могли воспользоваться каршерингом и купить билеты на электричку. Читательница 360.ru также рассказала, что не смогла расплатиться за проезд банковской картой в маршрутке в пригороде.

В ЖК «Юнтолово» пропал мобильный интернет, связь нестабильная, наблюдаются проблемы с каршерингом, — сообщил читатель «Фонтанки» Виктор. По словам жителей Коломяг, не работает даже проводной интернет.

В Красном Селе из-за проблем с интернетом на вокзале невозможно было купить билет на электричку. Пассажирам выдавали справки вместо билетов.

В Северо-Западной пригородной пассажирской компании пояснили, что при поломке кассового оборудования или отключении электричества на станции пассажир может бесплатно получить справку в пригородной кассе. Это позволит ему оформить билет в поезде без дополнительной платы.

«В связи со сбоем в работе контрольно-кассовой техники на станции Красное Село пассажирам были выданы справки для оформления билета в пригородном поезде. Также кассиры информировали пассажиров о возможности оформления билетов через мобильное приложение», — отметили в СЗППК.

Утром 10 июня в Ленинградской области сбили три беспилотника: один — в Тосненском районе, второй — в Ломоносовском, третий — в Гатчинском. Аэропорт Пулково закрывали на несколько часов. После в Ленобласти ввели режим воздушной опасности и ограничили интернет.

Как сообщили в Минобороны России, за ночь система ПВО нейтрализовала больше 100 дронов. Только над Брянской областью уничтожили 46 беспилотников.