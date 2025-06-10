Более сотни дронов сбили над Россией ночью
За ночь силы ПВО сбили 102 беспилотника над Россией
За ночь силы противовоздушной обороны уничтожили 102 беспилотника самолетного типа. Об этом заявила пресс-служба Минобороны.
Больше всего дронов ликвидировали над Брянской областью – 46. Над Белгородской – 20, по девять над Воронежской и Крымом, по четыре над Калужской и Татарстаном, три над Московским регионом, по два над Ленинградской, Орловской и Курской областями и еще один над Смоленской.
Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в регионе объявили режим воздушной опасности и ввели ограничения мобильной связи и интернета. Также глава региона сообщил об уничтожении одного дрона над Тосненским районом. По его словам, разрушений и пострадавших нет.
Telegram-канал Shot отмечал, что ночью над Нижнекамском в Республике Татарстан прозвучало три взрыва. По предварительным данным, сработала система ПВО.