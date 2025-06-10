Более сотни дронов сбили над Россией ночью

Больше всего дронов ликвидировали над Брянской областью – 46. Над Белгородской – 20, по девять над Воронежской и Крымом, по четыре над Калужской и Татарстаном, три над Московским регионом, по два над Ленинградской, Орловской и Курской областями и еще один над Смоленской.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в регионе объявили режим воздушной опасности и ввели ограничения мобильной связи и интернета. Также глава региона сообщил об уничтожении одного дрона над Тосненским районом. По его словам, разрушений и пострадавших нет.

Telegram-канал Shot отмечал, что ночью над Нижнекамском в Республике Татарстан прозвучало три взрыва. По предварительным данным, сработала система ПВО.