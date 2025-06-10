Пулково восстановил работу в штатном режиме после атаки БПЛА в Ленобласти

В аэропорту Пулково утром 10 июня сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Информацию об этом опубликовал в своем Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов ввели в 05:02. Спустя три часа обстановка позволила отменить эти меры.

Известно, что сегодня на территории Ленобласти сбили два беспилотника. В регионе действовал режим воздушной опасности, сообщал губернатор Александр Дрозденко, предупредив жителей о возможных ограничениях работы мобильной связи и интернета.

Один БПЛА, по его словам, сбили в Тосненском районе, второй — в Ломоносовском.