В Ленобласти ввели режим воздушной опасности и ограничили интернет
Дрозденко: в Ленобласти из-за атаки БПЛА ограничили работу интернета
Средства противовоздушной обороны отразили в Ленобласти атаку беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Дрозденко.
В области объявили режим воздушной опасности, а также ввели ограничения мобильной связи и интернета.
Позже Дрозденко отметил, что средства ПВО нейтрализовали один дрон над Тосненским районом. По его словам, обошлось без пострадавших, разрушений нет.
Из-за опасности БПЛА работу аэропорта Пулково ограничили, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Ночью режим воздушной атаки объявили в Оренбургской области. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Солнцев обратился к жителям и призвал следить за дальнейшими оповещениями.