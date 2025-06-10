В Ленобласти ввели режим воздушной опасности и ограничили интернет

Средства противовоздушной обороны отразили в Ленобласти атаку беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

В области объявили режим воздушной опасности, а также ввели ограничения мобильной связи и интернета.

Позже Дрозденко отметил, что средства ПВО нейтрализовали один дрон над Тосненским районом. По его словам, обошлось без пострадавших, разрушений нет.

Из-за опасности БПЛА работу аэропорта Пулково ограничили, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ночью режим воздушной атаки объявили в Оренбургской области. Временно исполняющий обязанности губернатора региона Евгений Солнцев обратился к жителям и призвал следить за дальнейшими оповещениями.