Из-за отравления в школе на Камчатке в больницы попали 35 человек

На Камчатке число госпитализированных из-за отравления в школе выросло до 35

Количество учеников и учителей школы № 1 в городе Елизово на Камчатке, которые были госпитализированы после отравления, выросло до 35 человек. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на главного врача Елизовской районной больницы Кирилла Серенко.

«В настоящий момент госпитализировано 35 пациентов. При этом отмечаем тенденцию к снижению числа госпитализированных», — заявил Серенко.

Состояние всех пациентов — стабильное. Медики прогнозируют дальнейшее снижение числа госпитализаций.

Ранее в Роспотребнадзоре предположили, что причиной отравления учеников школы № 1 в городе Елизово могла стать бактерия сальмонелла. Следственный комитет России по Камчатскому краю возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее региональная прокуратура сообщила, что отравились школьники из первого, седьмого, восьмого и девятого классов. В больнице уточнили, что в итоге госпитализировали 13 детей с признаками острой кишечной. Еще нескольким назначили амбулаторное лечение.