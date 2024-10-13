Уголовное дело возбудили после отравления школьников на Камчатке

СК завел дело после массового отравления детей в школьной столовой на Камчатке

На Камчатке следователи возбудили уголовное дело после массового отравления школьников. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Учащиеся Елизовской средней школе № 1 имени Ломоносова, неподалеку от Петропавловска-Камчатского, заболели острой кишечной инфекцией.

«По предварительным данным, 11 детей госпитализированы <…>, еще несколько несовершеннолетних находятся на амбулаторном лечении», — уточнили в СК.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее региональная прокуратура сообщила, что отравились ученики 1-го, 7-го, 8-го и 9-го классов. В Елизовской районной больнице уточнили, что в итоге госпитализировали 13 школьников.

По данным Роспотребнадзора, причиной отравления камчатских школьников стала сальмонелла, которую санитарные врачи обнаружили в анализах пострадавших детей.