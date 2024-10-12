Роспотребнадзор установил причину отравления детей на Камчатке

Причиной отравления школьников в городе Елизово на Камчатке стала сальмонелла, которую Роспотребнадзор обнаружил в продуктах питания. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владимир Солодов.

«Первые выводы Роспотребнадзора свидетельствуют, что источником отравления является сальмонелла, которая обнаружена в продукции одного из поставщиков продуктов питания школы № 1», — рассказал губернатор.

Ученики первого, седьмого, восьмого и девятого классов школы № 1 Елизова попали в больницу с острой кишечной инфекцией. В образовательном учреждении взяли образцы пищи, которой кормили школьников. Состояние детей медики оценивают как стабильное, все они получают антибактериальную и дезинтоксикационную терапию.