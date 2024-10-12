Массовое отравление детей произошло на Камчатке

На Камчатке произошло массовое отравление детей в школе. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

ЧП случилось в городе Елизово, заболевание обнаружили у учеников 1-го, 7-го, 8-го и 9-го классов.

По предварительной информации, 11 учеников доставили в медицинское учреждение с признаками острой кишечной инфекции, еще нескольким назначили амбулаторное лечение.

В образовательном учреждении отобраны образцы пищи и микробиологические смывы в пищеблоке.



«Прокуратура проверит организацию питания в учебном заведении и проконтролирует результаты доследственной проверки, проводимой следственным органом по данному факту», — заявили в прокуратуре.

В пресс-службе Елизовской районной больницы добавили, что за минувшие сутки поступили 13 учащихся одной из школ города Елизово.



«У детей имеются схожие симптомы, которые появились, предположительно, в один период времени и, вероятно, связаны с приемом пищи. Состояние детей оценивается как стабильное. Все пациенты получают необходимую антибактериальную и дезинтоксикационную терапию», — отметили в больнице.

Ранее десятки детей отравились в спортивной школе в Якутии.