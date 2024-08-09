Шесть человек пострадали в результате атак ВСУ на Липецкую область

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Из-за атаки беспилотников в Липецкой области пострадали шесть человек. Об этом заявил губернатор региона Игорь Артомонов в своем Telegram-канале.

«По предварительной информации, в результате атаки БПЛА пострадали шесть человек. Всем пострадавшим оказывается помощь в больницах Липецка», — написал он.

По его словам, красный уровень угрозы сохраняется как для Липецка, так и для Липецкого муниципального округа.

До этого в МЧС РФ по региону сообщили о возгорании на военном аэродроме под Липецком.

БПЛА атаковали регион в ночь на 9 августа. Как заявил губернатор, в Липецком МО ввели режим ЧС. Жителей некоторых населенных пунктов будут эвакуировать, для них уже подготавливают пункты временного размещения.

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