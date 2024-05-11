При частичном обрушении общежития в Коми никто не пострадал | 360°

Происшествия 11 мая 2024, 14:36 При частичном обрушении общежития в Коми никто не пострадал МЧС: пострадавших при частичном обрушении общежития в Коми нет МЧС Коми / Telegram

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В результате частичного обрушения общежития в Печоре пострадавших нет. Об этом заявили РИА «Новости» в региональном главке МЧС.

Представитель ведомства в ответ на соответствующий вопрос сообщил, что, предварительно, травмы никто не получил.

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Пятиэтажный кирпичный дом на Печорском проспекте, 69 частично обрушился днем 11 мая. По этому адресу находится общежитие.

На месте работают экстренные службы. Все обстоятельства происшествия уточняются.