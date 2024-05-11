Здание общежития частично обрушилось в Печоре | 360°

11 мая 2024, 14:15
Здание общежития частично обрушилось в Печоре
МЧС Коми сообщило о частичном обрушении здания общежития в Печоре
Пятиэтажное здание общежития частично обрушилось в городе Печоре. О ЧП сообщили в пресс-службе МЧС Коми.
Кирпичное здание расположено на Печорском проспекте. К месту происшествия направили пожарно-спасательные подразделения.
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Причина обрушения устанавливается, добавили в МЧС. О пострадавших в ведомстве не сообщили. По предварительным данным, травм никто не получил.
МЧС РФ
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