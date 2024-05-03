Из горевшей квартиры на западе Москвы спасли шесть человек | 360°

Эксклюзив 03 мая 2024, 06:28 Из горевшей квартиры на западе Москвы спасли шесть человек Источник 360.ru: на Тучковской улице в Москве произошел пожар, спасли 6 человек РИА «Новости»

Читать 360 в

На западе Москвы в одной из квартир пятиэтажного дома произошел пожар. Из огня спасли шесть человек, в том числе трех детей. Об этом сообщил источник 360.ru.

Звонок в экстренные службы поступил 3 мая в 05:18. Заявитель сообщил об открытом огне на третьем этаже пятиэтажного дома по Тучковской улице, 7. По его информации, семь человек остались заблокированными в квартире.

Реклама

Прибывшие на место спасатели увидели, что из окна на втором этаже шел серый дым. Они установили трехколенную лестницу и спасли шесть человек, в том числе трех детей. Огонь горел на кухне и в коридоре. Пожар площадью восемь квадратных метров потушили ручным стволом.

Крупный пожар произошел на мебельном заводе на востоке Москвы. В тушении огня задействовали вертолеты Московского авиацентра, 360.ru показал работу спасателей. После полуночи ликвидировали огонь.