К тушению пожара на востоке Москвы привлекли вертолеты МАЦ | 360°

02 мая 2024, 22:47
К тушению пожара на востоке Москвы привлекли вертолеты МАЦ
Источник 360.ru: 2-й вертолет МАЦ приступил к тушению пожара на востоке Москвы
Тушением пожара на мебельном заводе на востоке Москвы занимается авиация МЧС. К работе привлекли уже второй вертолет, сообщил источник 360.ru.
МЧС России сообщило, что к тушению пожара на мебельном заводе привлекли вертолеты Московского авиационного центра.
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По информации собеседника издания, первый вертолет уже начал сброс воды на горящее строение. Забор воды производят в Южном порту. Второй вертолет тоже приступил к ликвидации пожара, третий привели в готовность.
Огонь охватил три этажа здания на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Обрушились перекрытия между вторым и третьим этажами, а также кровля на площади в тысячу квадратных метров.
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