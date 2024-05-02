Мощный пожар разгорелся на мебельном заводе в Москве в районе Соколиной Горы | 360°

Эксклюзив 02 мая 2024, 21:38 Мощный пожар разгорелся на мебельном заводе в Москве в районе Соколиной Горы Источник 360.ru: на Соколиной Горе в Москве загорелись цеха мебельного завода

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Серьезный пожар разгорелся на территории завода по производству мебели в Москве. Огонь охватил цеха по изготовлению искусственного камня, сообщил 360.ru источник.

Загорелось трехэтажное административно-производственное кирпичное здание на улице Буракова, часть помещений которого сдаются в аренду. По словам источника, горит центральная часть строения. Пожару присвоили второй ранг.

Собеседник издания сообщил, что горят цеха по производству искусственного камня. Наблюдается открытое горение, есть угроза обрушения кровли. На место выехали спасатели, пожарные и кареты скорой помощи.

Сотрудники экстренных служб проверяют мебельный цех, где предположительно могут находиться люди. Пока сведений о пострадавших не поступало.

Позже стало известно, что огонь охватил все этажи здания на площади 2,5 тысячи квадратных метров. Обрушились перекрытия между вторым и третьим этажами, а также кровля на площади в тысячу квадратных метров. Пожарные запросили авиацию для тушения опасного объекта, сообщил источник.