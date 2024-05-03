Пожар на мебельном заводе в Москве потушили | 360°

Происшествия 03 мая 2024, 01:57 Пожар на мебельном заводе в Москве потушили МЧС России: пожар на мебельном заводе в Москве ликвидировали Freepik

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Спасатели ликвидировали пожар в административно-производственном здании на востоке Москвы. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Для тушения огня привлекли три вертолета Московского авиационного центра. Воздушная спецтехника сбросила 235 тонн воды на горящую постройку. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места событий.

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По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Как отметили в Telegram-канале прокуратуры Москвы, по факту случившегося началась проверка.

«Проводятся надзорные мероприятия. Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре», — отметили в ведомстве.

Источник 360.ru рассказал, что загорелись цеха по изготовлению искусственного камня. Пламя охватило все этажи здания на площади 2,5 тысячи квадратных метров.