Интерьеры храма Василия Блаженного не пострадали при ночном пожаре

Огонь не затронул внутренние интерьеры храма Василия Блаженного в Москве и его святыни. Об этом со ссылкой на пресс-службу Государственного исторического музея сообщило РИА «Новости» .

Интерьеры и святыни не пострадали во время пожара, который произошел в ночь на 31 июля. Храм остается открытым для посетителей.

В пресс-службе музея добавили, что сигнализация сработала штатно, спасатели оперативно потушили пожар в служебном помещении.

Возгорание произошло на первом этаже в кабинете директора. Огонь охватил личные вещи и мебель, площадь составила примерно 10 квадратных метров. На тушение пожара направили 10 пожарных машин.

Ранее ЧП произошло на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане. Пожар разгорелся на линии производства полистирола, находившейся в разгрузке из-за внешних факторов. Обошлось без пострадавших.