В Москве произошло возгорание в храме Василия Блаженного

В Москве загорелся храм Василия Блаженного, его оцепили из-за задымления. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«На первом этаже в кабинете директора произошло возгорание личных вещей и мебели. Площадь возгорания составила около 10 квадратных метров», — уточнил собеседник агентства.

К храму стянулись не менее 10 пожарных машин после сообщений о задымлении. Возгорание уже локализовано.

Ранее в Татарстане возникло возгорание на заводе «Нижнекамскнефтехим». Пожар уже потушили. По предварительной информации, возгорание возникло на линии производства полистирола, но благодаря слаженной работе службы оперативного реагирования нанесенный объекту ущерб оказался незначительным.