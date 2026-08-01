Пожарные потушили возгорание на территории «Нижнекамскнефтехима»
В Татарстане пожарные потушили ранее локализованное возгорание на территории завода «Нижнекамснефтехим». Об этом владеющая предприятием компания ПАО «Сибур» сообщила в телеграм-канале.
Возгорание возникло на территории одного из производственных объектов «Нижнекамскнефтехима».
«По предварительной информации, возгорание возникло на линии производства полистирола, находившейся в разгрузке из-за внешних факторов. В результате происшествия никто не пострадал», — уточнили в компании.
Благодаря слаженной работе службы оперативного реагирования нанесенный объект ущерб оказался незначительным. Создана спецкомиссия для установления причин произошедшего.
Ранее в компании «Сибур» сообщили, что специалисты аккредитованных лабораторий мониторили качество атмосферного воздуха во время тушения возгорания.