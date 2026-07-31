В Татарстане локализовали очаг возгорания на «Нижнекамскнефтехиме»

В Татарстане произошел пожар на территории завода «Нижнекамскнефтехим». Владеющая предприятием компания ПАО «Сибур» сообщила в «Максе» , что его уже потушили.

«Очаг возгорания на территории „Нижнекамскнефтехима“ локализован», — говорится в сообщении.

Примерно час назад в компании заявляли, что к локализации пожара привлекли службы оперативного реагирования. Угрозы жизни и здоровью людей не было.

Кроме того, специалисты аккредитованных лабораторий мониторили качество атмосферного воздуха. В компании пообещали опубликовать его результаты на сайте предприятия и в официальных соцсетях.

Ранее в Ленинградской области пожарные спасли мужчину из горящей квартиры в многоквартирном доме. Также огнеборцы эвакуировали из дома еще 20 человек, включая четверых детей.