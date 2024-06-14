Пострадавшая в ДТП со школьным автобусом в Кузбассе: один ребенок пострадал

ДТП со школьным автобусом произошло в Кузбассе на 132-м километре автомобильной дороги Кемерово — Новокузнецк. Подробности аварии в беседе с 360.ru раскрыла пострадавшая Юлия, которая сопровождала детей в поездке.

По словам женщины, автобус должен был доставить ребят на спортивное мероприятие. Авария произошла в пути из Зеленогорска.

«Когда сидели в автобусе, сначала [почувствовали] толчок, и потом автобус резко покатился в сторону обочины, его повело, и он в кювет съехал. Мне кажется, что нас один раз перевернуло, и все, и потом автобус лег», — поделилась Юлия.

В автобусе находились двое детей и восемь взрослых. Один ребенок пострадал — он получил перелом ключицы. Самой Юлии диагностировали ушиб тазобедренного сустава и мягких тканей, под вопросом — перелом ребра и закрытая черепно-мозговая травма.

«Мне придавило ноги. <…> Выйти я не смогла. Когда мужчины начали раскачивать автобус, <…> я выползла. И вытащили еще одну девочку, которую тоже зажало сиденье», — рассказала женщина.

В автобус въехала другая машина, водитель которой тоже получил травмы.

«Он ходил, помогал там что-то с автобусом делать. Я только слышала, что он сказал: „Я хотел обогнать и не увидел автобус“», — вспомнила пострадавшая.

По данным МВД Кемеровской области, в аварии с участием школьного автобуса пострадали пять человек. Правоохранители организовали проверку.