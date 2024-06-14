Пять человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Кузбассе

МВД по Кемеровской области: в аварии со школьным автобусом пострадали 5 человек

В Кемеровской области произошло ДТП с участием школьного автобуса. Пострадали пять человек, к том числе дети, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Авария произошла 14 июня около 07:40 поместному времени. На 132 километре трассы Кемерово — Новокузнецк в районе поселка Октябрьский Прокопьевского округа столкнулись иномарка Toyota Corolla и автобус ПАЗ. В результате удара обе машины съехали с дороги. В автобусе было девять человек, пять из которых получили разные травмы, в том числе двое детей.

«На место незамедлительно выехали экипажи госавтоинспекции и следственно-оперативная группа ОМВД России „Прокопьевский“», — уточнил в ведомстве.

Правоохранители проводят проверку. Им предстоит установить все обстоятельства аварии.

Еще одна крупная авария произошла в Москве накануне. По данным источника 360.ru, в Тверском районе иномарка врезалась в автозак. Заключенный и водитель спецмашин получили травмы.