Рэпер Алексей Долматов, более известный как Гуф, извинился перед пострадавшими в драке в Апрелевке и сотрудниками полиции. Видео с ним опубликовал в Telegram-канале адвокат Сергей Жорин.

«Каюсь, искренне каюсь за последнюю выходку свою, которая разлетелась по интернету. И немного… не немного, а стыдно очень перед всеми», — отметил Гуф.

Ранее на исполнителя составили протокол о мелком хулиганстве, по которому ему грозит до 15 суток ареста.

В ночь на 23 октября, по предварительным данным, рэпер приехал в Апрелевку и попытался навязчиво познакомиться с девушкой, которой это не понравилось. Она позвонила брату и попросила приехать. Прибывшего мужчину Гуф ударил по уху. Пострадавший снял побои и обратился в полицию.

Нарколог Алексей Казанцев предположил, что исполнитель страдает зависимостью, из-за которой и ведет себя агрессивно.