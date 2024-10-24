На рэпера Гуфа составили протокол о мелком хулиганстве

РИА «Новости»: рэперу Гуфу может грозить до 15 суток за драку в Апрелевке

На рэпера Алексея Долматова (Гуфа) составили протокол о мелком хулиганстве после драки в Апрелевке. Об этом сообщили РИА «Новости» в правоохранительных органах.

По статье 20.1 Кодекса об административном правонарушении ему грозит до 15 суток ареста.

Долматова задержали в ночь на 23 октября. Предположительно, рэпер начал навязчиво знакомиться с девушкой, которой это не понравилось. Она позвонила брату и попросила приехать.

Прибывшего мужчину Гуф ударил по уху. Пострадавший снял побои и написал заявление в полицию. Защита рэпера утверждает, что он никого не бил, а пострадавший на самом деле не родственник девушке.

По мнению нарколога Алексея Казанцева, у исполнителя сложилась зависимость, с которой он не пытается бороться. Именно этим специалист объясняет агрессивное поведение рэпера.