Нарколог Казанцев: у Гуфа сформированная зависимость, от которой сложно избавиться

Рэпер Гуф (Алексей Долматов) вновь стал участником громкого скандала. Причина агрессивного поведения может быть в зависимости. Губительную привычку исполнителя прокомментировал нарколог Алексей Казанцев в беседе с Life .

По мнению нарколога, у Гуфа полностью сформированная зависимость, поэтому она может остаться с ним навсегда. Казанцев отметил, что при этом музыкант не стремится избавиться от болезни, поскольку Долматов не завершил ни одной реабилитации.

При отсутствии запрещенных веществ рэпер переключается на алкоголь, отмечает специалист. Это показатель сохранения перекрестной зависимости. Отсюда причина агрессивного и неадекватного поведения, заключил Казанцев.