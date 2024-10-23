Рэпера Гуфа задержали в Подмосковье за драку

Российского рэп-исполнителя Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) задержали в Апрелевке за драку. Об этом он рассказал во время трансляции в одной из социальных сетей.

По информации Telegram-канала Mash, музыкант приставал к девушке, которая позвонила своему брату и попросила приехать на помощь. Защита рэпера эту версию событий опровергла.

Гуф, по версии канала, начал стримить утром и решил заодно познакомиться с девушкой. Она отказалась, потом приехал ее брат и завязалась драка. Рэпер ударил оппонента по уху и повредил себе руку. Пострадавший в итоге снял побои и обратился с заявлением в полицию.

Уже в отделении полиции музыкант пытался выяснить имя молодого человека и его сестры, а также обзывал их нецензурными словами. В ходе перепалки Гуф засомневался, что у пострадавшего действительно болит ухо.

Ранее рэпера заподозрили в пропаганде наркотиков. Движение «Ветераны России» обратилось в правоохранительные органы с просьбой проверить тексты его песен.