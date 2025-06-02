Грузовик вспыхнул в Раменках в Москве

В Раменках в столице на улице Янковского рядом с ЖК «Событие» загорелся грузовой автомобиль. Об этом сообщил источник 360.ru.

По его данным, пожар начался после того, как лопнула покрышка задней оси. Огонь распространился на площади пять квадратных метров. Водитель на месте, данных о пострадавших не поступало.

Ранее ДТП с участием иномарки и грузовика случилось на 97-м километре МКАД в Москве. В результате происшествия погиб один человек.

До этого легковушка Nissan X-TRAIL загорелась на въезде в поселок городского типа Бачатский в Кемеровской области. Огонь охватил моторный отсек и весь салон. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и потушили пламя. К ликвидации привлекли четырех пожарных и одну специализированную машину.