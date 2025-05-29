Огонь уничтожил легковушку в Кемеровской области

Легковой автомобиль Nissan X-TRAIL загорелся в Гурьевском округе на въезде в поселок городского типа Бачатский. Об этом сообщил « Сибдепо » со ссылкой на пресс-службу МЧС Кузбасса.

Согласно данным ведомства, к моменту прибытия спасателей машина горела открытым пламенем — огонь охватил моторный отсек и весь салон.

Уже через 10 минут после получения сигнала о ЧП пожар был локализован, а еще через минуту — полностью потушен. В ликвидации возгорания участвовали четыре сотрудника МЧС и одна специализированная машина. Обошлось без пострадавших.