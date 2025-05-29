Огонь уничтожил легковушку в Кемеровской области

Легковой автомобиль Nissan X-TRAIL загорелся в Гурьевском округе на въезде в поселок городского типа Бачатский. Об этом сообщил «Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу МЧС Кузбасса.
Согласно данным ведомства, к моменту прибытия спасателей машина горела открытым пламенем — огонь охватил моторный отсек и весь салон.
Уже через 10 минут после получения сигнала о ЧП пожар был локализован, а еще через минуту — полностью потушен. В ликвидации возгорания участвовали четыре сотрудника МЧС и одна специализированная машина. Обошлось без пострадавших.
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