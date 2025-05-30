Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Москве

Один человек погиб в ДТП на 97-м километре МКАД в районе Метрогородок в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.
В аварию попали грузовик SHACMAN и легковушка Volvo. В результате ДТП иномарка загорелась. Огонь распространился на площади два квадратных метра. Внутри находились пять человек. Очевидцы смогли вытащить всех. Один из них погиб, остальные получили ранения.
Пострадавших отправили в больницу. Для госпитализации одного из них вызвали вертолет.
Из-за происшествия перекрыли три полосы движения из пяти.
Ранее жесткое ДТП случилось недалеко от деревни Потаповское в Подмосковье. Автомобиль Lada вылетел в кювет и опрокинулся. Водитель машины выжил. Помимо него в салоне находились три девочки – выжила только одна.
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