Один человек погиб в ДТП с грузовиком в Москве

Один человек погиб в ДТП на 97-м километре МКАД в районе Метрогородок в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

В аварию попали грузовик SHACMAN и легковушка Volvo. В результате ДТП иномарка загорелась. Огонь распространился на площади два квадратных метра. Внутри находились пять человек. Очевидцы смогли вытащить всех. Один из них погиб, остальные получили ранения.

Пострадавших отправили в больницу. Для госпитализации одного из них вызвали вертолет.

Из-за происшествия перекрыли три полосы движения из пяти.

Ранее жесткое ДТП случилось недалеко от деревни Потаповское в Подмосковье. Автомобиль Lada вылетел в кювет и опрокинулся. Водитель машины выжил. Помимо него в салоне находились три девочки – выжила только одна.