Гранату нашли в кустах недалеко от станции «Дмитровская» в Москве | 360°

Эксклюзив 15 мая 2024, 17:02 Гранату нашли в кустах недалеко от станции «Дмитровская» в Москве Источник 360.ru: похожий на гранату предмет нашли в кустах на Бутырской улице РИА «Новости»

Читать 360 в

Похожий на гранату предмет обнаружили в кустах на Бутырской улице в Москве 15 мая около 16:15. Подробности сообщил источник 360.ru.

«На площадке возле теннисных столов в кустах обнаружен подозрительный предмет, похожий на гранату», — передал источник.

Реклама

Территорию возле опасной находки оцепили. К месту происшествия должна подъехать полиция.

Ранее во дворе жилой многоэтажки в Отрадном нашли предмет, похожий на мину «Лепесток». Подозрительный предмет лежал на газоне возле бордюра. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.