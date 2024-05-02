Появилось видео работы спецслужб в московском дворе, где нашли похожий на мину предмет | 360°

Эксклюзив 02 мая 2024, 11:41 Появилось видео работы спецслужб в московском дворе, где нашли похожий на мину предмет Источник 360.ru: информация о мине «Лепесток» в Отрадном не подтвердилась

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Во дворе жилой многоэтажки в Отрадном нашли предмет, похожий на мину «Лепесток». В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

Подозрительный предмет лежал на газоне возле бордюра. К месту происшествия прибыли спецслужбы: полицейские, пожарные, кинологи. Территорию оцепили.

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Как сообщил источник 360.ru саперы проверили предмет, но опасения начет того, что это опасный снаряд — не подтвердились.

«Саперы проверили. Не подтвердилось», — сообщил источник о предмете.

Мины «Лепесток» — опасные боеприпасы нажимного действия, украинские боевики активно разбрасывают их в Донецке. Мирные жители, в том числе дети, нередко подрываются на таких минах.