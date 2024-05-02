Мину «Лепесток» нашли во дворе в московском районе Отрадное | 360°

Эксклюзив 02 мая 2024, 10:14 Мину «Лепесток» нашли во дворе в московском районе Отрадное Источник 360.ru: во дворе дома в Отрадном нашли мину «Лепесток» Tsitsagi Nikita/news.ru / Global Look Press

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В Москве жители района Отрадное в Северо-Восточном административном округе обнаружили во дворе мину «Лепесток». Они вызвали экстренные службы. Об этом сообщил источник 360.ru.

Информация о ЧП на улице Хачатуряна поступила около 09:00. Жители отметили, что подозрительный предмет лежал на газоне возле бордюра. Полиция выехала на вызов. Территорию оцепили. На место также направили кинолога. Вскоре специалисты подтвердили, что это действительно мина.

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Американские мины «Лепесток» активно разбрасывают в Донецке. В начале 2024 года пошли слухи о том, что эти мины появились и в Белгороде, однако информация оказалась фейковой.

Коварство изобретенных в США и запрещенных в мире «Лепестков» в том, что это небольшое оружие, которое нелегко заметить, особенно в траве. Наступая на него, человек почти гарантированно теряет пальцы ног или часть пятки. Единственный способ обезопасить себя — не выбирать нехоженые тропы, ходить только там, где прошли до вас.

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