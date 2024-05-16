Гранату нашли у пассажира на Восточном вокзале в Москве | 360°

Эксклюзив 16 мая 2024, 21:25 Гранату нашли у пассажира на Восточном вокзале в Москве Источник 360.ru: на Восточном вокзале у мужчины нашли похожий на гранату предмет Unsplash

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На Восточном вокзале в Москве у пассажира нашли предмет, похожий на гранату. Об этом сообщил источник 360.ru.

Инцидент произошел на первом этажа вокзала. Мужчину остановили у металлоискателя.

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«В сумке у пассажира на металлодетекторе нашли гранату», — заявил источник.

Накануне похожий на гранату предмет нашли в кустах на Бурской улице в столице. Территорию оцепили. До этого во дворе многоэтажного дома в Отрадном обнаружили предмет, похожий на мину «Лепесток». Вещь лежала на газоне у бордюра. Источник 360.ru показал видео с места происшествия.

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