Пожар вспыхнул в многоэтажке на севере Москвы

Пожар охватил многоэтажный дом в районе Дегунино в Москве. Кадры с места происшествия появились в распоряжении 360.ru.

Огонь охватил квартиры на пятом, шестом, седьмом и восьмом этажах. Люди просят о помощи, двух человек уже эвакуировали.

Жильцы ЖК «Селигер Сити» в Ильменском проезде рассказали, что перед пожаром слышали несколько мощных взрывов.

Двух взрослых и ребенка ранее спасли во время пожара на Профсоюзной улице в Москве. Личные вещи и мебель загорелись в квартире на пятом этаже дома. Огонь охватил 50 квадратных метров. Спасатели оперативно потушили пламя.

Вечером 18 сентября пожар тушили в многоэтажке в центре Москвы. Пламя охватило четырехкомнатную квартиру на пятом этаже. Огонь перекинулся на чердак здания, среди жильцов никто не пострадал.