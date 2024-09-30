Один человек погиб при пожаре в ЖК «Селигер Сити» в Москве

Спасатели обнаружили тело человека, погибшего при пожаре в ЖК «Селигер Сити» в Москве. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«Обнаружено тело погибшего на пожаре в Москве», — заявили в министерстве.

До этого местные жители опубликовали видео с моментом взрыва, предположительно, газового баллона в столичной многоэтажке. МЧС также выложило дополнительные кадры тушения пожара в ЖК «Селигер Сити».

До этого сообщали, что возгорание ликвидировали, спасли семерых человек, но пострадали два жильца, в том числе ребенок.

Ранее в Дагестане загорелась гостиница «Киев», огнем охватило мансардный этаж. Огнеборцы потушили возгорание на площади 625 квадратных метров, обошлось без пострадавших.