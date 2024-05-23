Число жертв пожара в Истре выросло до семи человек

Число погибших при пожаре в СНТ «Снегирь» в деревне в округе Истра возросло до семи человек. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщило РИА «Новости».
Ранее в МЧС, прокуратуре и ГСУ СК региона подтверждали данные о шести жертвах.
Известно, что огонь успел охватить 80 квадратных метров. Утром спасатели объявили о ликвидации открытого горения. По факту гибели людей уже возбудили уголовное дело. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
На месте работают следователи и криминалисты.
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