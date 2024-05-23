Жительница подмосковного СНТ рассказала о начале смертельного пожара в хостеле

При пожаре в хостеле в СНТ в деревне Падиково, по последним данным, погибли семь человек. Местная жительница в беседе с 360.ru рассказала, что ранним утром возгорание в здании пытались тушить в том числе соседи.

«Без четверти три я вышла [на улицу], не могла спать, собаки очень сильно лаяли, посмотрела, но ничего не увидела, наверное, пожар уже начался, а с четырех часов подключились соседи и стали каким-то образом тушить», — поделилась женщина.

О том, что в результате ЧП погибли люди, она узнала из новостей утром.

«Там один мальчик был молоденький, выжил, слава богу, в этот момент был в другом месте, всегда помогал по хозяйству. Это был хостел, его хозяин умер несколько лет назад, его дочь вступила в права наследства, она владелица хостела», — добавила собеседница 360.ru.

О том, что число жертв пожара возросло до семи человек, ранее сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. В МЧС официально подтверждали гибель шестерых.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.