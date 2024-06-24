Горячую линию открыли в связи с пожаром во Фрязине

Глава Фрязина Воробьев заявил об открытии горячей линии после пожара

Фото: Freepik

Горячую линию открыли из-за пожара во Фрязине в Подмосковье. Об этом заявил глава городского округа Дмитрий Воробьев в своем Telegram-канале.

«Если Вы разыскиваете родных или близких, которые могли быть в горящем здании, просим обращаться по телефону 84965643601», — написал он.

Пожар в девятиэтажном здании случился в понедельник. Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, в здании были кислородные баллоны, которые спровоцировали взрывы. Также в центре постройки находится лифтовая шахта, воздуховоды расположены таким образом, что ускорили процесс распространения огня.

По официальным данным, в ходе ЧП погибло два человека. При этом точное количество жертв пока неизвестно.

Как сообщило МЧС России, спасатели ликвидировали открытое горение. Площадь возгорания составила около пяти тысяч квадратных метров.

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