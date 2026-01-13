Новокузнецкий роддом № 1 закрыли на карантин после массовой смерти младенцев

В роддом № 1 в Новокузнецке прекратили поступать беременные и роженицы по причине гриппа. Об этом сообщило издание kuzbass.aif.ru .

По информации источника, роддом закрыли на две-три недели. По предварительной информации, вспышка должна была произойти раньше, так как учреждение якобы не закрывали на санобработку и профилактический ремонт.

Местная жительница Елена отметила, что находилась в роддоме № 1, но ее «резко выписали».

«Испугалась, думала, опасную фигню кто притащил. Еще как раз положили девушку, кашляла и в маске. Мне говорили, что 12 января будут делать плановое УЗИ, не собирались выписывать. Я узнала у врача, она мне сказала про заболеваемость. Оставили только девчонок, у кого плановое КС», — сказала она.

Ранее стало известно, что СК начал проверять Новокузнецкий роддом № 1 после информации о смерти нескольких новорожденных. По предварительной информации ТАСС, там погибли девять младенцев.

Источник РИА «Новости» заявил, что умерших детей уже 10. Официально данные о числе погибших пока не озвучивались.