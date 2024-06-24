Главврач дагестанской больницы озвучил число раненных в перестрелке полицейских

Четыре сотрудника полиции находятся в тяжелом состоянии в больнице после стрельбы в Дагестане. Всего в медучреждения поступили девять правоохранителей. Об этом RT заявил главврач Республиканской клинической больницы Газиявдибир Мусаев.

По его словам, в состоянии средней тяжести находятся пять сотрудников МВД. Врач добавил, что из-за терактов в Дагестане пострадали три мирных жителя. Двое из них находятся дома, а еще один пациент — в стационаре. По словам Мусаева, у них нетяжелые ранения.

Ранее в Дагестане объявили режим контртеррористической операции. Боевики 23 июня напали на пост ДПС, православные церкви и синагогу. В результате терактов погибли более 15 полицейских, а также православный священнослужитель Николай Котельников и охранник храма. Силовики ликвидировали шесть террористов в Махачкале и Дербенте.

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил трехдневный траур — 24, 25 и 26 июня. Власти пообещали помочь семьям погибших и пострадавшим.