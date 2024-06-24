Главу района Дагестана, чьи родственники участвовали в теракте, уволили

Меликов: главу Сергокалинского района Дагестана Омарова освободили от должности

Фото: РИА «Новости»

Главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова сняли с должности. Ему придется понести «полную ответственность», если подтвердится его участие в терактах. Об этом журналистам рассказал глава республики Сергей Меликов.

«Он освобожден от должности. <…> Какие-то вещи комментировать с учетом степени его вины или участия в произошедшей трагедии я не буду, это задача следственных органов. Но если его участие будет подтверждено, то ответственность будет полной», — процитировало его РИА «Новости».

По предварительным данным, среди ликвидированных боевиков, участвовавших в терактах в Дагестане 23 июня, оказались сыновья главы района Осман и Адиль Омаровы. Кроме того, предположительно, в атаках мог участвовать его племянник Абдусамад Амадзиев.

Магомеда Омарова задержали и допросили. Его сразу исключили из партии «Единая Россия». Если подтвердится, что он тоже имел отношение к организации теракта, чиновнику грозит уголовное преследование за пособничество террористам.

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