Главе СК доложат о расследовании падения лифта в Оренбурге

Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования дела о падении лифта в жилом доме Оренбурга. Об этом сообщила пресс-служба СК.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Оренбургской области Зудерману Вячеславу Давидовичу доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — уточнили в ведомстве.

Накануне в Дзержинском районе Оренбурга рухнула кабина лифта с людьми внутри. Трем пассажирам понадобилась медицинская помощь, их госпитализировали.

Губернатор региона Евгений Солнцев поручил провести внеплановую проверку лифтового оборудования и собственное расследование происшествия. Также на место сразу выехали правоохранители.

В конце марта в Красноярске при падении лифта в жилом доме пострадала 15-летняя девочка. Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.