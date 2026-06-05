В Оренбурге трех человек госпитализировали из рухнувшей кабины лифта

СКР возбудил уголовное дело после падения кабины лифта в Оренбурге

В Дзержинском районе Оренбурга кабина лифта упала вместе с пассажирами. Трех пострадавших доставили в больницу, сообщил глава города Альберт Юмадилов в «Максе» .

«Сегодня в Оренбурге в МКД по улице Березка, 2/1, произошла нештатная ситуация, связанная с лифтовым оборудованием. Госпитализированы трое человек. <…> Причины произошедшего уточняются», — сказал он.

На место происшествия выехали правоохранители, работу опергруппы показала пресс-служба Следственного управления СКР по Оренбургской области. Возбуждено уголовное дело.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил в «Максе», что поручил провести внеплановую проверку лифтов. По его словам, горадминистрация Оренбурга организует собственное расследование случая в доме на улице Березка.

Ранее кабина лифта сорвалась в Красноярске. Внутри находилась девочка-подросток.