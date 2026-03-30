Ребенок пострадал при падении лифта в Красноярске

В Красноярске началась проверка после падения лифта в жилом доме на 1-й Хабаровской улице. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры .

Лифт рухнул 29 мата из-за неправильной работы автоматики и экстренного торможения с 14 по восьмой этаж. В кабине находилась 15-летняя девочка, получившая закрытую черепно-мозговую травму. Ребенка госпитализировали.

Дом, где упал лифт, находится под управлением ООО УК «Капитал», в 2026 году в отношении работников дважды возбуждали административные дела за нарушения порядка содержания общедомового имущества.

«Прокуратура даст оценку действиям управляющей компании, застройщика и уполномоченных органов. Расследование возбужденного следственным органом уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (238 УК России), поставлено на контроль прокуратуры», — подчеркнули в ведомстве.

Похожая история ранее произошла в Казани в ЖК «Легенда». Там из-за резкого торможения лифта мужчина повредил ногу.