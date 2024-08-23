Глава Суровикина сообщил о перекрытии дороги из колонии в город

Исправительная колония № 19 в Суровикине находится на значительном удалении от жилых домов, дорога из нее перекрыта. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Суровикинского муниципального района Роман Слива.

«Правоохранительными структурами приняты все меры для локализации места происшествия, дорога к колонии перекрыта», — написал он.

Слива добавил, что все службы, организации, системы жизнеобеспечения населения в районе работают в штатном режиме. В населенном пункте не ограничивали движение автомобильного транспорта.

«Жизни и здоровью жителей ничто не угрожает», — добавил он.

Захват заложников в исправительной колонии № 19 в Суровикино произошел 23 августа. Арестанты, напавшие на сотрудников ФСИН, назвали себя членами ИГИЛ*. Сейчас территория колонии оцеплена, работают сотрудники силовых ведомств. По факту произошедшего в ИК Следственный комитет возбудил уголовное дело. Осужденные после атаки потребовали два миллиона долларов и вертолет, а также заявили, что намерены отправиться на юго-восток страны.

* «Исламское государство», ИГИЛ — террористическая организация, запрещена в России