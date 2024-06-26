Глава Коми Уйба вылетел на место железнодорожной аварии под Интой

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Глава Республики Коми Владимир Уйба вылетел на место схода пассажирского поезда Воркута — Новороссийск. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Буду координировать спасательную операцию и оказание помощи пострадавшим», — уточнил он.

Девять вагонов пассажирского состава № 511 сошли с пути вечером 26 июня на перегоне Инта-1 — Угольный Северной железной дороги. В результате пострадали 12 человек, из них четверо — получили легкие травмы. Сведений о жертвах не поступало.

В пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ сообщили, что после ЧП возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. На место происшествия выехали следователи и криминалисты.

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