СК возбудил дело по факту схода вагонов пассажирского поезда в Коми

Фото: РИА «Новости»

По факту схода вагонов поезда на перегоне Инта — Угольный в Республике Коми возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

В среду, 26 июня, девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Воркута — Новороссийск, сошли с рельсов.

По предварительным данным, погибших нет.

«На место происшествия выехали руководство отдела по расследованию особо важных дел, следователи и следователи-криминалисты», — отметили в ведомстве.

Кадры с места аварии пассажирского поезда под Интой оказались в распоряжении 360.ru.

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