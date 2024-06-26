СК возбудил дело по факту схода вагонов пассажирского поезда в Коми
По факту схода вагонов поезда на перегоне Инта — Угольный в Республике Коми возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренных частью 1 статьи 263 Уголовного кодекса РФ. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
В среду, 26 июня, девять вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Воркута — Новороссийск, сошли с рельсов.
По предварительным данным, погибших нет.
«На место происшествия выехали руководство отдела по расследованию особо важных дел, следователи и следователи-криминалисты», — отметили в ведомстве.
Кадры с места аварии пассажирского поезда под Интой оказались в распоряжении 360.ru.