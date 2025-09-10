Жена пловца Свечникова обвинила организаторов заплыва в Босфоре в пропаже мужа

Занимающиеся поисками пропавшего в Босфоре российского пловца Николая Свечникова на протяжении двух недель не расширили зону необходимых работ, что стало нарушением всех необходимых норм. Об этом в комментарии 360.ru заявила жена спортсмена Антонина со ссылкой на адвоката, который находится в Турции.

Она пояснила, что спасатели ищут пловца в ограниченной зоне, которая охватывает стартовую и финишную площадки без расширения территории поиска.

«При этом не учитываются такие факторы, как течение воды и выход в открытое море», — пояснила Свечникова.

Жена пловца добавила, что, по данным адвоката, на видеозаписях зафиксировали только момент прыжка спортсмена во время старта. Кадров продолжения заплыва найти не удалось.

Пропажу пловца, по ее словам, заметили вовсе не организаторы соревнований, а сопровождавшие Свечникова ученики.

«Мы потеряли драгоценное время, которое могло бы быть использовано для поиска и спасения супруга, поскольку каждая секунда в воде имеет решающее значение», — подчеркнула супруга спортсмена.

Антонина Свечникова добавила, что адвокат сейчас занимается расследованием халатности со стороны властей и организаторов соревнований и по ее требованию доведет дело до суда, чтобы все ответственные за исчезновение пловца понесли ответственность.

«Я приму все необходимые меры для защиты интересов моего супруга и обеспечения справедливости», — подытожила она.

Российский пловец Николай Свечников пропал во время заплыва «Босфор-2025» в Стамбуле 24 августа. Он стал единственным из трех тысяч участников, не добравшимся до финиша.

Поиски россиянина начали только спустя восемь часов, когда организаторы заметили, что Свечников не забрал свои вещи из камеры хранения.