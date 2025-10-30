Семья пропавшего в Турции пловца Свечникова объявила награду за информацию о нем

Семья пропавшего российского пловца Николая Свечникова объявила награду в один миллион рублей за информацию о его местонахождении, сообщил Telegram-канал Shot . Спортсмен исчез более двух месяцев назад.

Родственники спортсмена подали в суд на организаторов соревнований. В ближайшее время их ждет многоэтапный процесс, где надеются прояснить все детали случившегося.

«Мать Николая сейчас находится в Стамбуле, где пытается добиться какой-либо информации о статусе поисковых мероприятий и возможном местоположении ее сына», — написали авторы материала.

Родные объявили награду в 500 тысяч лир (примерно один миллион рублей) тому, кто найдет Свечникова. Они надеются, что это поможет собрать важную информацию для дальнейших поисков пропавшего.

Российский пловец Николай Свечников пропал во время заплыва «Босфор-2025» в Стамбуле 24 августа. Он стал единственным из трех тысяч участников, кто не добрался до финиша. Поиски россиянина начались только через восемь часов после того, как организаторы заметили, что Свечников не забрал свои вещи из камеры хранения.

Жена пловца обвинила организаторов заплыва в пропаже мужа.