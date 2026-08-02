Футболистка из Марокко погибла, пытаясь вплавь попасть в Сеуту

Футболистка марокканского клуба «Магреб Атлетик» Фатен Бен Амар эль-Азиз погибла, пытаясь вплавь пересечь границу и попасть в Сеуту. Об этом сообщила Mundo Deportivo со ссылкой на заявление команды.

В клубе заявили, что спортсменка стремилась начать новую жизнь в испанском городе.

«Она не искала ни славы, ни приключений. Она хотела лишь лучшей жизни и будущего, которое, как ей казалось, ждало ее по ту сторону границы, стремилась открыть новую дверь в свою жизнь, но ее путь закончился, не успев начаться», — сказано в сообщении.

Массовый наплыв мигрантов в Сеуту начался 30 июля. Тысячи человек добрались до города вплавь или обошли волнорез, который отделяет его от Марокко. Городские власти сообщили примерно о 60 тысячах прибывших, а МВД Испании — о 50 тысячах. При попытке достичь города погибли не менее 67 человек.