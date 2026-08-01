Число погибших при прорыве мигрантов в Сеуту выросло до 67

Количество жертв прорыва мигрантов в испанскую Сеуту увеличилось до 67. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на данные властей.

Беженцы погибли в попытке вплавь добраться до эксклава из Марокко. При этом тысячи нелегалов смогли пересечь границу по морю, а также пешком в обход волнолома, который отделяет город от африканской страны.

Ранее СМИ сообщали о 57 погибших. Власти Испании начали устанавливать дополнительные защитные барьеры вдоль морских оградительных сооружений.

Из-за ситуации с наплывом беженцев Италия решила приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией. МВД распорядилось закрыть морские и воздушные границы.